Mbappé et Kimpembe devraient être titulaires contre la Bulgarie

À cinq jours de l’ouverture de l’Euro, toutes les sélections sont actuellement en préparation. Après son large succès contre le Pays de Galles (3-0), l’Equipe de France jouera son deuxième – et dernier – match de préparation contre la Bulgarie au Stade de France mardi soir (devant 5000 supporters). Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait aligner une équipe très proche de celle victorieuse contre les Gallois. Comme le rapporte le Parisien, seul N’Golo Kanté devrait prendre la place d’Adrien Rabiot. Les deux Parisiens, Kylian Mbappé – buteur et passeur contre le Pays de Galles – et Presnel Kimpembe devraient être titulaires.

Le XI probable des Bleus : Lloris – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez – Kanté, Tolisso, Pogba – Mbappé, Benzema, Griezmann