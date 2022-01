Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres des supporters et suiveurs du PSG. L’international français réalise une première partie de saison de très grande qualité avec de grosses performances. L’attaquant parisien est aussi au coeur des rumeurs concernant son avenir. Si les échos sur une potentielle prolongation étaient plutôt négatives, depuis peu elles commencent à tourner en faveur du Paris Saint-Germain. Le joueur serait davantage ouvert à étendre son contrat dans la capitale selon certaines rumeurs. Encore buteur face à Brest le week-end dernier, le numéro 7 Rouge & Bleu continue d’impressionner les observateurs dont Thierry Henry sur Prime Video.

« Comme je le dis souvent : ‘Choisis ton poison !’ Avec Mbappé, soit il enroule et on dit qu’il l’a laissé enroulé, soit tu anticipes l’enroulé et il vise entre tes jambes, et si tu l’anticipes il te crochète et t’enchaîne avec une frappe du gauche croisé… Il a travaillé pour avoir plusieurs cordes à son arc et c’est ce qui fait qu’il est très difficile de défendre sur lui dans la surface de réparation. D’autant que dans la surface de réparation, le patron c’est toi ! Le défenseur ne peut rien faire et ne peut qu’attendre… »