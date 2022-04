Erling Haaland proche de signer à Manchester City

Erling Haaland est un des joueurs les plus convoités de la planète et le PSG s’est montré intéressé à plusieurs reprises par le profil de l’attaquant. En revanche, la tendance pencherait du côté de Manchester City. Selon le Daily Mail, le Norvégien et le club anglais auraient trouvé un accord pour une signature dès la semaine prochaine.

Pour ce faire, le club entraîné par Pep Guardiola proposerait un salaire mirobolant qui atteindrait les 600.000 euros par semaine sur cinq ans de contrat, ce qui ferait de l’attaquant de 21 ans le joueur le mieux payé de Premier League. Toujours selon le Daily Mail, le dossier pourrait même s’accélérer si Manchester City aligne les 75 millions d’euros qui permettraient de faire sauter la clause libératoire du joueur. David Ornstein de The Athletic, The Telegraph et le journaliste Matteo Moretto ont eux aussi confirmé les informations dans la journée sur leur compte Twitter.

En revanche, le porte-parole d’Erling Haaland, Jan Aage Fjortoft, a démenti les informations du Daily Mail mais reconnait que le club anglais est en très bonne positon pour accueillir le Norvégien dans ses rangs. « Comme je l’ai indiqué ces derniers mois, Erling Haaland pourrait terminer à Manchester City ou au Real Madrid, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Les deux favoris. Mais il n’y a pas d’accord actuellement. » De son côté, Dortmund a fait savoir qu’il y avait une clause de départ dans le contrat de l’attaquant et a invité Haaland a rapidement faire son choix.