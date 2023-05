ESTAC / PSG – le groupe parisien avec des titis et un retour

Demain soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier a fait appel à plusieurs titis pour pallier les absences de nombreux joueurs.

Après son revers contre Lorient la semaine dernière, le PSG se doit de l’emporter contre Troyes demain soir afin de garder son avance en tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre contre le 18e du championnat, Christophe Galtier devra faire sans Achraf Hakimi (suspendu), Lionel Messi (suspendu), Neymar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Nordi Mukiele, forfaits pour la fin de la saison. De retour à l’entraînement cette semaine, Timothée Pembélé a dû écourter sa séance hier et est aussi forfait pour demain. Avec ces nombreuses absences, Christophe Galtier a décidé de convoquer plusieurs titis.

Serif Nhaga convoqué pour la deuxième fois

Outre El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Eemery, Ismaël Gharbi et Ilyes Housni, habitués des groupes de Ligue 1, Serif Nhaga, arrivé au PSG cet hiver en provenance du FC Porto, figure dans le groupe pour la deuxième fois de la saison. Avec le forfait de Nuno Mendes et la méforme de Juan Bernat, il pourrait même être titulaire contre les Troyens. Absent depuis le match contre Nice le 8 avril et de retour à l’entraînement collectif hier, Renato Sanches est également présent dans ce groupe.

Le groupe du PSG