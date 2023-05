Troyes / PSG : Deux surprises dans le onze de départ ?

Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Troyes en conclusion de la 34e journée de Ligue 1. Et avec les nombreuses absences, Christophe Galtier devrait réserver quelques surprises dans son onze de départ.

À cinq journées de la fin, le PSG est en bonne posture pour soulever le 11e titre de champion de France de son histoire. Avec cinq points d’avance sur son premier poursuivant, l’Olympique de Marseille, le club parisien devra assurer l’essentiel sur la pelouse de Troyes, condamné à la Ligue 2, pour faire un pas supplémentaire vers son objectif. Mais pour cette rencontre, Christophe Galtier devra composer sans Achraf Hakimi, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Neymar Jr et Lionel Messi. Ainsi, face au manque de solution, le coach parisien pourrait innover à certains postes.

Une première pour Serif Nhaga ?

En effet, comme le rapporte L’Equipe, dans le couloir gauche de la défense, une grosse surprise pourrait être attendue avec la titularisation du jeune Serif Nhaga (17 ans), recruté à Porto cet hiver. Le jeune latéral « a été testé avec les titulaires ces derniers jours côté parisien. » Pourtant, en conférence de presse, Christophe Galtier avait annoncé qu’il comptait sur Juan Bernat en cette fin de saison. En défense centrale, Danilo Pereira, touché à la cheville, est incertain. De son côté, Warren Zaïre-Emery devrait être aligné sur le côté droit de la défense pour compenser la suspension d’Achraf Hakimi et l’absence jusqu’à la fin de la saison de Nordi Mukiele.

Une information également confirmée par Le Parisien. En effet, en plus des absences d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, le PSG devra se priver d’un autre spécialiste du poste à droite, Timothée Pembélé. Comme le rapporte le quotidien francilien, le Titi n’apparaît plus dans le groupe depuis quatre rencontres. Et pour cause, « il a suivi un protocole de soins pour renforcer son genou ces dernières semaines. En phase de reprise partielle, il a repris les entraînements avec l’équipe mais n’est pas encore apte à jouer un match. Il devrait reprendre définitivement la semaine prochaine », précise LP. Ainsi, la solution Warren Zaïre-Emery devrait être privilégiée par Christophe Galtier. « L’éventualité de voir le Titi réintégrer le onze de départ existe. » La dernière titularisation du milieu de 17 ans remonte au 11 mars dernier face au Stade Brestois (1-2). Sur les cinq dernières rencontres, le Titi a cumulé un temps de jeu de 33 minutes.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Danilo (ou Bitshiabu), Marquinhos, Ramos – Zaire-Emery, Verratti, Vitinha, Ruiz, Nhaga (ou Bernat) – Ekitike, Mbappe