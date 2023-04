Serif Nhaga, une promesse portugaise au PSG

Serif Nhaga, arrivé il y a seulement quelques mois au PSG, commence déjà à pointer le bout de son nez avec les professionnels. Le Parisien nous offre, ce jour, un focus sur cet espoir lusitanien de 17 ans.

Ce nom ne vous disait peut-être rien en février dernier, mais Serif Nhaga est bien un joueur du PSG. Le latéral gauche de 17 ans a rallié la ville lumière gratuitement en provenance du FC Porto le 26 janvier dernier. Un joueur au profil intéressant sur lequel Le Parisien est revenu ce vendredi avec un focus.

Serif Nhaga, un joueur convoité avant le PSG

Comme exposé plus haut, Serif Nhaga a donc posé ses valises en terre parisienne à la fin janvier. Et après quelques entraînements sous les ordres de Christophe Galtier, le défenseur de nationalité portugaise a eu le bonheur de connaître sa première convocation dans le groupe rouge et bleu. C’était à l’occasion du déplacement à Angers pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Dans l’entourage du joueur, qui se confie au Parisien, on est, bien évidemment, très satisfait de la situation d’un garçon décrit comme travailleur. « C’était incroyable de le voir évoluer aux côtés des meilleurs joueurs au monde aussi vite. S’il était entré, cela aurait été encore plus fou. »

Serif Nhaga, 17 ans, le rêve éveillé au PSG : « C’est énorme pour lui d’être proche des pros »

Le Parisien nous indique notamment que, si Luis Campos a conclu les pourparlers, c’est Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation du club de la capitale, qui a su se montrer décisif en persuadant le principal intéressé de la qualité du projet rouge et bleu. D’autres clubs suivaient également le profil de ce joueur d’1m70, à savoir la Juventus et la Fiorentina. C’est finalement sous les cieux parisiens qu’il a paraphé un contrat stagiaire jusqu’en juin 2025.

S’il a pu jouir d’une opportunité au cours des dernières semaines avec la trêve internationale ainsi que les diverses blessures des uns et des autres, il y a fort à parier que Serif Nhaga aura une chance d’intégrer le groupe rouge et bleu de manière plus constante s’il poursuit dans cette voie. En tout cas, au sein de son entourage, on ne souhaite nullement griller les étapes : « C’est énorme pour lui d’être proche des joueurs pros et d’apprendre des meilleurs, explique-t-on dans des dires toujours relayés par Le Parisien. Si l’occasion se présente d’aller en équipe première, ce n’est que bénéfique. Mais, aujourd’hui, il veut consolider son intégration chez les U19. Sa tête et son esprit sont tournés là-dessus. »