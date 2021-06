Estelle Cascarino quitte Bordeaux, direction Paris ?

Malgré le titre de champion de France, le premier de son histoire, les Féminines du PSG vont voir leur effectif beaucoup bouger. Formiga, Nadia Nadim et Irene Paredes ont acté leurs départs alors que Christiane Endler, Perle Morroni ou encore Signe Bruun devraient rejoindre Lyon. Dans le sens des arrivées, le PSG devrait récupérer Elisa De Almeida et Estelle Cascarino. Ce dimanche, Bordeaux a confirmé le départ de cette dernière. Arrivée en 2019 en Girondes, Cascarino quitte donc libre les Girondins, qui sont qualifiés pour la première fois de son histoire en UEFA Women’s Champions League. L’officialisation de l’arrivée d’Estelle Cascarino au PSG ne devrait plus être qu’une question de jours.