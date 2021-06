Irene Paredes confirme son départ du PSG

Irene Paredes a été la première capitaine des Féminines du PSG à soulever le titre de Championne de France de D1 Arkema. La capitaine parisienne est l’âme de cette équipe. Mais après cinq ans au PSG, l’internationale espagnole va quitter les Rouge & Bleu. Elle l’a confirmé en marge de la présentation du titre aux supporters au Parc des Princes. Paredes n’a pas donné sa future destination, mais elle devrait rejoindre le FC Barcelone afin de se rapprocher de sa famille et de sa femme, qui attend un bébé. “Je vais quitter le PSG. Une décision très dure mais c’est le mieux pour moi. J’ai beaucoup grandi. Je suis très contente de ce que j’ai vécu ici. Il y a des nouveaux projets qui m’attendent, je vais pouvoir continuer à grandir. Je suis sûr que le PSG va continuer son chemin et qu’il va grandir encore plus.“