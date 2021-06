EHF Champions League : Le PSG Handball s’impose face Nantes (28-31) et termine 3e

Après avoir vu son rêve de titre s’envoler face à Aalborg hier (33-35), le PSG Handball jouait le match pour la troisième place du Final Four de l’EHF Champions League face à Nantes. Les Parisiens sont menés dès le début de match par la seule équipe qui l’a battu cette saison en Lidl Starligue. Le PSG va réussir à égaliser (7-7, 12e) et même passer devant grâce à son capitaine, Luka Karabatic (7-8, 13e). Les coéquipiers de Mikkel Hansen vont conserver leur avantage prenant même trois buts d’avance (12-15, 26e). Le PSG rentre finalement aux vestiaires avec quatre buts d’avance (13-17). Les Parisiens vont bien gérer le début de seconde période avant de voir Nantes revenir à hauteur à la 49e (24-24) mais ils vont reprendre rapidement l’avantage pour finalement réussir à s’imposer contre les Nantais (28-31). Le PSG Handball termine donc sa saison sur le podium de l’EHF Champions League, après avoir remporté la Lidl Starligue et la Coupe de France.