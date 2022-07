L’Euro féminin s’est lancé ce mercredi 6 en Angleterre et se conclura le dimanche 31 juillet. Pour sa part, la France débute sa campagne ce dimanche soir, coup d’envoi à partir de 21h (TF1 / Canal+), face à l’Italie au New York Stadium de Rotherham. Corine Diacre, la sélectionneuse tricolore, a fait appel à quatre joueuses du PSG à cette occasion. Et pour leur entrée en lice, les quatre parisiennes sont alignées face aux italiennes. Ainsi, Karchaoui est titularisée sur le couloir gauche de la défense. Geyoro prendra place au sein de l’entrejeu. Enfin, Katoto et Diani formeront le trio offensif avec Cascarino (OL).

Les XI de départ

France : Peyraud-Magnin – Périsset, Tounkara, Renard, Karchaoui – Geyoro, Bilbault, Toletti – Diani, Katoto, Cascarino

Italie : Giuliani – Bartoli, Gama, Linari, Baottin – Caruso, Giugliano, Galli – Bergamaschi, Girelli, Bonansea