Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 10 juillet 2022. Les dirigeants parisiens cherchent à bien vendre lors de ce mercato, la liste des indésirables à faire partir, le club ne veut pas monter son offre pour Renato Sanches et focus sur Marie Antoinette-Katoto.

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si le PSG va réussir à bien vendre lors de ce mercato estival. Un domaine où les Rouge & Bleu sont déficients depuis plusieurs saisons. Comme évoqué par Christophe Galtier lors de sa présentation, l’effectif doit être réduit et certains joueurs sont placés sur la liste des transferts. De son côté, Luis Campos « aimerait, dans l’idéal, quelque 21 à 23 éléments (hors jeunes). » Ainsi, la tâche s’annonce ardue surtout avec de nombreux joueurs qui s’accrochent à leur contrat. Missionné pour cette tâche, l’ancien directeur sportif parisien, Antero Henrique, a déjà excellé dans ce domaine il y a quelques années (Yuri Berchiche à l’Athletic Bilbao pour 24 M€ et de Gonçalo Guedes au Valence CF pour 40 M€).

Et depuis plusieurs semaines, les dirigeants exigent une certaine somme pour les éléments jugés « bankable » à l’image de Leandro Paredes (28 ans, 2024), estimé à 35M€ par le board parisien. Concernant Abdou Diallo (26 ans, 2024), « Paris évoque 30M€ auprès de ses interlocuteurs. » De son côté, Arnaud Kalimuendo (20 ans, 2024) est courtisé et est valorisé à 25M€. Autre joueur qui suscite de l’intérêt, notamment en Allemagne (Eintracht Francfort), Eric Dina Ebimbe (21 ans). Mais avec son contrat qui dure jusqu’en 2023, pas sûr que le PSG touche une grosse somme lors de ce mercato (valeur estimée à 5M€). Pour Thierno Baldé (20 ans, 2023), les Rouge & Bleu envisagent une prolongation suivi d’un prêt. Concernant Presnel Kimpembe (26 ans, 2024), son départ n’est pas programmé, mais « si les conditions sont réunies, le défenseur ne serait pas retenu contre son gré », rapporte L’E. Mais dans cette opération dégraissage, d’autres profils seront plus compliqués à faire partir. Ainsi, des joueurs pourraient servir afin de faire baisser la note finale de certaines recrues à l’image de Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ou encore Julian Draxler. Même si les dirigeants parisiens souhaitent plutôt des ventes sèches, quelques Parisiens pourraient finalement être prêtés comme Ander Herrera, Georginio Wijnaldum ou encore Mauro Icardi. Enfin, pour Layvin Kurzawa, « Paris est prêt à faire des efforts pour se séparer de son latéral. »

Après cette opération dégraissage, Luis Campos pourra enfin trouver certains jeunes pour renforcer l’effectif. Et en plus d’Hugo Ekitike, le joueur de l’OGC Nice, Khephren Thuram, fait partie de la short-list du dirigeant portugais. Dans le dossier Renato Sanches (24 ans, 2023), le PSG ne serait pas prêt à mettre plus de 10M€, somme jugée insuffisante aux yeux des dirigeants du LOSC. « Pour le moment, seul l’AC Milan a fait une proposition supérieure à 15M€. »

Le quotidien sportif revient sur le parcours de Marie-Antoinette Katoto à Colombes. L’occasion pour son ancien coach des moins de 13 ans, Alioune Diatta, de se remémorer certains souvenirs sur l’attaquante des Féminines du PSG, rapidement surclassée : « Elle était déjà extraordinaire. Non seulement elle avait un jeu très collectif pour son âge, mais elle savait aussi marquer, elle avait un volume physique extraordinaire, elle courait durant tout le match. Il ne lui manquait pas grand-chose.« Mais après le décès de son père en 2010, la joueuse de 23 ans a traversé quelques moments de doute, comme le relate Alioune Diatta : « Elle n’arrivait plus à mettre un pied devant l’autre, elle avait perdu tout son football. Heureusement, elle l’a retrouvé au fur et à mesure. C’est le seul moment difficile que j’ai connu chez elle, sinon Marie, c’était la joie de vivre. »

Ce dimanche soir (21h sur TF1 et Canal Plus), l’Equipe de France féminine fait son entrée en lice à l’Euro 2022 et affronte l’Italie. Quatre Parisiennes sont annoncées titulaires : Sakina Karchaoui, Grace Geyoro, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. De son côté, Sandy Baltimore devrait débuter sur le banc.

XI probable des Bleues : Peyraud-Magnin – Périsset, Mbock, Renard (c), Karchaoui – Geyoro, Bilbault, Toletti – Diani, Katoto, Cascarino

De son côté, Le Parisien a listé les onze indésirables du PSG qui sont invités à quitter le club lors de ce marché des transferts : Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Danilo Pereira, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Eric Junior Dina Ebimbe, Julian Draxler et Mauro Icardi. Sans surprise, le milieu de terrain sera l’un des gros chantiers des dirigeants parisiens avec six départs espérés dans ce secteur. Et pour renforcer l’entrejeu, le PSG a déjà recruté Vitinha et a ciblé Renato Sanches, qui « ne se voit pas à ailleurs qu’à Paris. » Mais le défi semble immense avec des joueurs qui possèdent encore plusieurs années de contrat. De plus, certains Parisiens ne désirent pas partir et veulent profiter de leur salaire, à l’image d’Ander Herrera (700.000 euros par mois). Mais, d’autres souhaitent se relancer à quelques mois de la Coupe du monde. « Ainsi Kehrer, Draxler, Diallo, Wijnaldum, Kurzawa et Paredes sont ouverts à la discussion. » De son côté, Eric Dina Ebimbe semble être l’opération la moins complexe avec les intérêts de clubs allemands. Concernant Mauro Icardi, il a encore une certaine cote en Italie.

Christophe Galtier pourra compter sur une base de joueurs expérimentés et intransférables comme « Kylian Mbappé, Marquinhos, Marco Verratti ou Achraf Hakimi voire Keylor Navas que Paris aimerait conserver en doublure. » Mais aucun joueur ne sera retenu s’il ne se sent pas concerné par le projet par peur de la concurrence ou s’il souhaite une revalorisation salariale. Apprécié en interne, le PSG compte sur Presnel Kimpembe cette saison, « mais si le champion du monde demande à partir et que l’offre est bonne, son transfert devient possible. » Le cas Neymar est complexe. Comme indiqué en conférence de presse, Christophe Galtier compte sur le numéro 10 et souhaite le placer en soutien du duo Messi-Mbappé. Mais le principal soucis du Brésilien est surtout lié à l’extra-sportif. « Il multiplie les écarts de conduite », avec des retards à l’entraînement la saison passée, selon LP. Ainsi, la porte ne lui sera pas fermée en cas d’envie de départ même si son transfert s’annonce être une affaire complexe.

Le quotidien francilien fait également un focus sur Marie-Antoinette Katoto. Non retenue pour la Coupe du monde en 2019, l’attaquante du PSG disputera sa première compétition internationale avec l’Equipe de France féminine et elle se sait très attendue. Alors qu’elle vient récemment de prolonger son contrat avec les Féminines du PSG, la joueuse de 23 ans « va pouvoir montrer son talent au plus grand nombre. » La directrice adjointe de la Fondation PSG et consultante pour TF1 durant cet Euro, Sabrina Delannoy, a confiance en la native de Colombes : « Elle sait qu’on attend beaucoup d’elle. Mais elle aime qu’on s’appuie sur elle. Dans un registre différent, avec une personnalité différente de Wendie Renard, c’est aussi une grande compétitrice. Elle va avoir envie de montrer qu’elle aurait dû être à la Coupe du monde 2019. Moi je pense que ça va être une joueuse clé dans cet Euro. »