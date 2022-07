Malgré l’arrivée de Vitinha il y a peu, le PSG aimerait s’attacher les services de deux milieux de terrain supplémentaires dans les semaines à venir. Plusieurs pistes ont émergé en ce sens. Et la plus chaude à ce jour mène à Renato Sanches.

Renato Sanches se rapproche toujours plus du PSG

En fin de contrat en juin 2023, Renato Sanches est clairement sur le départ cet été. Le Milan AC était, initialement, annoncé comme le grand favori. Le club lombard se serait d’ailleurs d’ores et déjà mis d’accord avec le LOSC autour d’une indemnité de transfert avoisinant les 10 millions d’euros. Pourtant, d’après plusieurs sources concordantes, le PSG, entré dans la course depuis l’intronisation de Luis Campos, aurait les faveurs du joueur. Record annonçait même que l’arrivée de l’ancien bavarois à Paris ne serait plus qu’une question de jours. Ce jour, O Jogo, autre média lusitanien, va dans le même sens. Selon cette source, la récente officialisation du recrutement, libre, de Rémy Cabella par le LOSC conforterait même cette hypothèse.