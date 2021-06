Riolo dézingue Neymar sur son hygiène de vie

Alors que l’Euro 2020 et la Copa America occupent l’actualité de nombreux joueurs, dont beaucoup du PSG, cela faisait longtemps que Daniel Riolo n’avait pas dézingué un Parisien. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de Marco Verratti – son bouc émissaire préféré – mais bien de Neymar et il n’a pas hésité à tacler son hygiène de vie qui provoque des blessures au Brésilien selon lui.

“Neymar joue au poker toute la nuit, tout en regardant ses séries brésiliennes à la con. S’il était super fort derrière, je m’en foutrais de sa vie privée. Mais là, c’est clairement un handicap pour lui. Cette préparation invincible saccagée, c’est un problème. S’il n’a joué que 50 % des matchs depuis son arrivée au PSG, ce n’est pas un hasard, fustige le polémiste dans une interview accordée à Winamax. Il est clairement moins performant qu’avant. En interne, je sais que le staff s’inquiète de ses performances. Neymar est en baisse physique. Il court encore sur le terrain, mais plus de façon intelligente malheureusement. Avant d’enfoncer le clou. “Ce qu’il fait à côté du foot, son décalage, ça a une influence. Dans le foot moderne, ça n’existe plus trop les mecs qui ne sont pas sérieux à côté. Ils ne sont plus réguliers et bons sur toute une saison.”