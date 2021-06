Sarabia : “Heureux de représenter l’Espagne à l’Euro”

Invité surprise de la liste de l’Espagne pour l’Euro 2020, Pablo Sarabia a fait une bonne rentrée lors du premier match de la Roja contre la Suède (0-0). Samedi soir (21 heures, BeIN Sports 1), l’Espagne joue contre la Pologne. Présent en conférence de presse, le joueur du PSG a évoqué une possible place de titulaire contre les Polonais.

“Être titulaire ? Je suis heureux d’être ici, de représenter l’Espagne dans ce championnat d’Europe. Je suis content de ce que j’ai apporté, de ce que le coach me demande. Nous avons un grand groupe, sans titulaires ni remplaçants. Je travaille chaque jour pour obtenir du temps de jeu, dès le début du match ou en cours de jeu, avec le plus grand enthousiasme, dévoile Sarabia dans des propos relayés par Goal. Ce sont les attaquants et les ailiers qui doivent être décisifs, ils doivent donner de l’amplitude, notamment face aux équipes compactes, qui ont du monde derrière. Il faut faire des centres, arriver avec beaucoup de joueurs avec la possibilité de marquer.“

Pablo Sarabia qui a également évoqué le départ du Real Madrid de Sergio Ramos. “Pour moi, cela signifie ce qu’il signifie pour tous les Espagnols, il a accompli beaucoup de choses et a été une référence pour l’équipe nationale et son club. Il a fermé un chapitre, nous lui souhaitons le meilleur ici. Il est celui avec le plus d’apparitions internationales et c’est admirable.”