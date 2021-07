[Euro] – Suisse / Espagne

Les quarts de finale de l’Euro 2020 débutent ce vendredi avec la rencontre entre la Suisse et l’Espagne. Les deux équipes restent sur deux matches complètement fous contre la France et la Croatie. Après avoir été menée 3-1, la Suisse a réussi à égaliser en marquant deux buts dans les dix dernières minutes avant de passer aux tirs au but. L’Espagne, elle, s’est fait peur. Après avoir mené 3-1, la Roja a vu la Croatie marquer deux buts dans les dix dernières minutes pour égaliser. Mais lors des prolongations, elle a réussi à marquer deux buts pour se qualifier. On pourrait donc assister un beau match en cette fin d’après-midi. Pour cette rencontre, Vladimir Petkovic – le sélectionneur de la Suisse – doit faire sans son capitaine, Granit Xhaka suspendu. Il a décidé de le remplacer par Denis Zakaria. Du côté de l’Espagne, deux modifications par rapport à la partie contre les Croates. José Gaya laisse sa place à Jordi Alba et Eric Garcia laisse sa place à Pau Torres. Pablo Sarabia est titulaire.

Le XI de la Suisse : Sommer – Elvedi, Akanji, Rodríguez – Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber – Shaqiri – Embolo, Seferović

Le XI de l’Espagne : Unai Simón – Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba – Koke, Busquets, Pedri – Sarabia, Morata, Ferran Torres

