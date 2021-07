Le dernier quart de finale de l‘Euro 2020 oppose ce samedi soir l’Ukraine à l’Angleterre. Troisièmes du groupe C derrière les Pays-Bas et l’Autriche, les Ukrainiens se sont qualifiés dans les dernières secondes de la prolongation lors de leur huitième de finale contre la Suède (2-1). Pour cette rencontre à Rome, les Ukrainiens d’Andriy Shevchenko sont placés en 3-4-3 avec son trio d’attaque Roman Yaremchuk, Andriy Yarmolenko et Mykola Shaparenko. Du côté de l’Angleterre, Gareth Southgate a décidé de reconduire son 4-2-3-1 alors qu’il avait opté pour un 3-4-3 contre l’Allemagne. Jadon Sancho est titulaire pour la première fois de la compétition. Mason Mount retrouve une place de titulaire. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Danemark en demi-finale mercredi soir.

Dès la 4e minute Harry Kane frappe sur une action de l’intenable Sterling. Le buteur de Tottenham marquant en reprenant le ballon du bout du pied. Mais les Ukrainiens réagissent et créent du danger sur la cage des Three Lions… tout en s’exposant aux percussions de Sancho et Sterling. 1-0, c’est le score à la pause. A peine de retour sur l’aire de jeu les Anglais doublent la mise avec un coup de boule de Maguire sur coup de pied arrêté (2-0, 46e). La messe est dite à la 50e minute avec une nouvelle tête payante, par Kane (3-0). “Football is coming home” peuvent chanter les fans. L’Angleterre jouera le Danemark mercredi en demi-finale de l’Euro.