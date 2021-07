[Euro] – Le Danemark se qualifie pour les demi-finales

Le troisième quart de finale de l‘Euro 2020 se déroulait ce samedi après-midi avec la rencontre entre le Danemark et la République Tchèque. Les Danois vont trouver la faille sur leur première action. Ils obtiennent un corner imaginaire, et sur ce dernier, Delaney se retrouve seule au point de penalty et propulse sa tête au fond des filets (0-1, 5e). Le match est emballant et les deux équipes se rendent coup pour coup (13e, 17e, 22e, 35e, 37e) mais c’est finalement le Danemark qui va doubler la mise. Sur un magnifique centre de l’extérieur du pied de Maehle, Dolberg envoie le ballon dans le but tchèque (0-2, 42e).

Au retour des vestiaires, le sélectionneur tchèque réalise deux changements et ses joueurs vont se procurer trois occasions franches avant de réussir à marquer par l’intermédiaire de Patrik Schick, qui s’offre son cinquième but de la compétition, co-meilleur buteur en compagnie de Cristiano Ronaldo. Les deux équipes vont continuer à offrir une belle partie, se procurant plusieurs grosses occasions mais sans faire changer le score (62e, 69e, 72e, 80e). Plus rien ne sera marqué. Le Danemark se qualifie pour les demi-finales et attend désormais son adversaire, soit l’Angleterre soit l’Ukraine, qui s’affrontent ce soir.