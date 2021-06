[Euro] Ukraine / Macédoine du Nord

La deuxième journée du groupe C de l’Euro 2020 débute ce jeudi après-midi avec le match entre l’Ukraine et la Macédoine du Nord. Les deux équipes se sont inclinées lors de la première journée, contre les Pays-Bas pour l’Ukraine (2-3) et contre l’Autriche pour la Macédoine (1-3). Les deux sélections ont besoin d’une victoire pour encore croire à une qualification en huitièmes de finale de la compétition.

Le XI de l’Ukraine : Bushchan – Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko – Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko – Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi

Le XI de la Macédoine du Nord : Dimitrievski – Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski – Ademi, Bardi, Spirovski – Pandev, Elmas

