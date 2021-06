Wijnaldum : “Le projet du PSG me parlait plus”

Le PSG a lancé son mercato estival avec l’arrivée, libre de tout contrat, de Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain – après cinq ans à Liverpool – aurait pu avoir un tout autre avenir. Pendant plusieurs semaines, il a été annoncé proche du FC Barcelone où il aurait retrouvé son ancien sélectionneur, Ronald Koeman, et son coéquipier chez les Oranje, Frenkie de Jong. Présent en conférence de presse ce samedi, le milieu de terrain a décrypté son choix de rejoindre les Rouge & Bleu.

“C’était un choix difficile. Nous avons négocié avec Barcelone pendant quatre semaines, mais nous ne sommes pas parvenus à un accord. Le PSG était juste plus rapide et leur projet me parlait plus. Pour être honnête, je pensais rejoindre le Barça car au début, c’était le seul club intéressé, avoue Wijnaldum dans des propos relayés par RMC Sport. Le PSG et Barcelone sont tous deux de très grands clubs, et les deux sont des clubs pour lesquels vous voudriez jouer. Je voulais le faire avant le début de l’Euro et j’ai finalement choisi le PSG.“