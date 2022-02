Examens médicaux à venir pour Hakimi et Mendes

En difficulté les saisons précédentes aux postes des latéraux, le PSG a rectifié le tir lors du mercato d’été en recrutant Achraf Hakimi, en provenance de l’Inter Milan, et Nuno Mendes, en prêt payant avec option d’achat depuis le Sporting CP. Si l’international marocain a connu des hauts et des bas dans ses performances, le latéral gauche portugais monte en puissance depuis le début d’année 2022.

Mais un doute subsiste sur la présence des deux latéraux pour le match face à l’OGC Nice ce samedi en Ligue 1 (21h sur Canal Plus Décalé), comme le rapporte Le Parisien sur son site internet. En effet, Achraf Hakimi a été laissé au repos face à l’AS Saint-Etienne suite à une réévaluation musculaire du quadriceps. Le Marocain de 23 ans était présent au Camp des Loges ce lundi « pour effectuer des soins afin d’accélérer la guérison de sa cuisse » et va passer de nouveaux examens ce mardi. Concernant Nuno Mendes, il était sorti en cours de jeu face à l’ASSE après un coup reçu sur le genou. « Les premiers examens n’ont rien révélé d’inquiétant, mais comme pour Hakimi, le Portugais doit encore faire examiner son genou sous 48 heures pour s’assurer de son complet rétablissement », rapporte LP.

De son côté, Ander Herrera, également absent face aux Verts en raison d’une gêne musculaire, doit retrouver l’entraînement collectif ce mardi avec ses coéquipiers. Pour Leandro Paredes, il doit reprendre la course individuelle cette semaine, tout comme Sergio Ramos. Touché au mollet, le défenseur espagnol est « d’ores et déjà forfait pour les deux prochains rencontres du PSG à Nice et à Madrid », conclut le quotidien francilien.