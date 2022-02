Hakimi : « Le PSG a misé sur moi et a fait de gros efforts »

J-1 avant le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes. Une rencontre qui aura une saveur particulière pour certains Parisiens qui retrouveront leur ancien club à l’image de Keylor Navas, Achraf Hakimi, Sergio Ramos (forfait pour cette rencontre) et Ángel Di María. Arrivé au PSG cet été en provenance de l’Inter, l’international marocain a accordé un entretien à Marca où il évoque ce choc européen face à son club formateur, son intégration au PSG et sa relation avec Kylian Mbappé. Extraits choisis.

Le match face au Real Madrid

« C’est un match agréable à jouer et comme vous le savez c’est une équipe que j’ai dans le cœur pour tout ce qu’elle m’a apporté, elle m’a façonné en tant que personne et en tant que joueur, et elle m’a fait apprendre. On va très bien préparer le match (…) C’est clair qu’ils ont de grands joueurs, ils jouent aussi ensemble depuis de nombreuses années et ils ont une immense qualité. Il faut faire attention aux contres car ils sortent très bien, mais ils doivent aussi être attentifs à nous et on va essayer de contrôler le match. »

Ressent-il une grande pression au PSG ?

« Oui, j’ai joué dans différentes ligues avec différents clubs, tous avec une demande maximale, mais j’ai toujours aimé cette pression. C’est vrai que maintenant on a de grands joueurs et il y a beaucoup d’attentes. J’essaie de bien le prendre, au calme, et au jour le jour. »

A-t-il trouvé la stabilité qu’il cherchait au PSG ?

« La vérité est que je me sens très à l’aise, comme chez moi. Les gens m’ont très bien accueilli, le club, les supporters… Avant même que je vienne je sentais déjà l’affection, le club a misé sur moi et a fait de gros efforts. Le coach aussi, on a eu pas mal de conversations et il m’a fait confiance. Les joueurs m’ont aussi très bien reçu et me disent de toujours être calme et de profiter. C’est pourquoi je me sens aussi bien avec eux et je donne le meilleur de moi-même. »

Quel joueur l’a plus surpris

« Il est normal que des joueurs comme Messi, Neymar ou Mbappé vous surprennent, mais la vérité est que celui qui m’a particulièrement surpris, même si je le connaissais déjà, c’est Marco Verratti. Le voir en personne, s’entraîner avec lui. Même s’il est sous pression, il est calme. Il est impossible de lui prendre le ballon. La qualité de l’effectif est évidente, mais voir Marco en personne est un plaisir. »

Sa relation avec Mbappé

« La vérité est que je m’entends très bien avec lui, nous nous entendons très bien depuis le premier jour. L’âge compte aussi parce que nous avons beaucoup de choses en commun sur lesquelles nous sommes d’accord. L’avenir de Mbappé ? Voyons ce qui se passera, je lui souhaite le meilleur dans sa carrière et dans sa vie, et il décidera. On va en profiter, il nous reste encore plusieurs mois ensemble et après on verra bien. »

Le rôle de Pochettino dans sa venue au PSG

« Avant de venir, on était déjà en contact et il m’a dit ce qu’il voulait de moi et ce que j’allais faire dans l’équipe. Cela me donne confiance et tranquillité d’esprit, mais surtout la liberté pour les joueurs de se sentir importants, de jouer librement, c’est ce qui leur permettent d’atteindre ce niveau. C’est ce que j’aime chez l’entraîneur, c’est qu’il est très proche et qu’il vous donne cette responsabilité. »