Dans une semaine compliquée en raison des lourdes accusations envers Christophe Galtier, le PSG s’est imposé dans le match ultra-important dans la course au titre contre son dauphin, Lens (3-1). Les Parisiens prennent neuf points d’avance en tête. Au micro de Canal Plus Foot, Christophe Galtier a évoqué cette victoire, la performance de son équipe et sa semaine compliquée.

La victoire contre Lens

« C’était important de repartir avec les trois points. C’était un match important et ça fait plaisir de l’emporter. Autant on a bien bénéficié de l’avantage numérique que l’on avait en première période, autant en deuxième période, on s’est un peu laissé aller. Les positions n’étaient plus respectées. À mon sens, on n’a un peu trop joué à pousse-ballon. On aurait du être plus sérieux, plus agressif sur un plan offensif mais on ne l’a pas été. On a redonné un peu espoir à Lens sur un coup de pied arrêté. Dès que l’on a vu que l’on allait être en supériorité numérique, j’ai décidé de passer à quatre derrière avec trois milieux de terrain. On voulait presser plus haut la ligne défensive lensoise et amener plus de monde derrière les milieux lensois. Ça nous a été bénéfique, on a marqué des beaux buts. »

Sa semaine compliquée

« Un peu fatigué quand même. Les nuits ont été courtes mais avec toujours autant d’énergie et de détermination. Jamais pensé à lâcher ? Non. La famille ça va, elle est là d’où elle doit être. Je me suis réfugié dans le travail. On ne peut pas faire abstraction mais au moins le temps passé sur le terrain. J’avais dit en conférence de presse hier que les joueurs avaient été très impliqués dans les séances. Et ça, c’est un signal fort. Les joueurs ont pris plaisir à l’emporter. Maintenant, il y a le match de vendredi. On verra comme les choses vont se présenter. »

Les soutiens à son encontre

« C’est important d’avoir beaucoup de soutiens à la fois publique mais aussi sur un plan personnel. Évidemment que cela fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de gens qui s’en foutent des nombreux soutiens. Tous les messages que j’ai reçus, ça fait chaud au cœur. Autant pour moi que pour ma famille, pour mon nom. Toute ma vie, je me suis enrichi avec la diversité, ça c’est sûr. »