Fabian Ruiz : « Je suis très heureux au PSG »

Fabian Ruiz est l’un des cadres du PSG. L’international espagnol, qui a remporté deux Ligues des champions de suite avec les Rouge & Bleu, se dit très heureux au sein du club de la capitale.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Fabian Ruiz a eu du mal à s’imposer comme un joueur important du onze de départ du club de la capitale. Le milieu de terrain espagnol a changé de dimension à partir de la deuxième partie de saison 2024-2025, lorsque Luis Enrique a décidé de le titulariser au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et de Joao Neves. Un choix payant, puisque ce trio est devenu l’un des meilleurs milieux du monde, si ce n’est le meilleur. Il a été l’un des artisans des deux victoires consécutives en Ligue des champions. Actuellement à la Coupe du monde avec l’Espagne, Fabian Ruiz a été questionné sur sa situation au PSG.

« Nous avons une super équipe »

« Comme vous le dites, j’ai un contrat jusqu’en juin 2027. La vérité, c’est que je suis très heureux là-bas. Nous avons une super équipe. J’ai la chance de jouer un beau football, d’avoir gagné deux Ligues des champions de suite, lance le numéro 8 du PSG en conférence de presse. J’ai un contrat, mais pour l’instant, on n’en parle pas, on prend les choses tranquillement. Je me concentre sur la Coupe du monde. On verra après. »