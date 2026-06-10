L’agent Jorge Mendes met les choses au clair concernant Vitinha et João Neves

Indiscutables au PSG, les milieux portugais Vitinha et João Neves ne comptent pas quitter le PSG de sitôt. En effet, les deux joueurs sont considérés comme intransférables.

Après avoir réalisé un doublé historique en Ligue des champions, le PSG pense déjà à la saison prochaine, avec un possible « three-peat » en ligne de mire. Pour cela, Luis Enrique compte bien s’appuyer sur le même noyau de joueurs que lors des deux exercices précédents. Ainsi, dans l’entrejeu, des joueurs comme Vitinha et João Neves sont intouchables aux yeux de la direction parisienne.

« Ils continueront à collectionner les trophées »

Les deux joueurs ne comptent pas quitter les champions d’Europe en titre et se sentent heureux au PSG, comme l’a rappelé leur agent, Jorge Mendes, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano : « Vitinha et João n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont innégociables pour le Paris Saint-Germain et ils sont très, très heureux au PSG — ils continueront à collectionner les trophées. » Un discours qui va dans le sens de celui du PSG, qui avait rappelé que ses deux joueurs étaient intransférables. Pour rappel, Vitinha est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029, tandis que João Neves va prochainement prolonger son bail jusqu’en 2030.

🚨 EXCL: Jorge Mendes confirms João Neves and Vitinha will not leave PSG.



“Vitinha and João were 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 an option for anyone. They are 𝐧𝐨𝐧-𝐧𝐞𝐠𝐨𝐭𝐢𝐚𝐛𝐥𝐞 for Paris Saint-Germain and they are very, very happy in PSG — they will continue collecting trophies”. pic.twitter.com/cWCOulHJDG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2026