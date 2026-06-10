Neves vitinha

L’agent Jorge Mendes met les choses au clair concernant Vitinha et João Neves

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

Indiscutables au PSG, les milieux portugais Vitinha et João Neves ne comptent pas quitter le PSG de sitôt. En effet, les deux joueurs sont considérés comme intransférables.

Après avoir réalisé un doublé historique en Ligue des champions, le PSG pense déjà à la saison prochaine, avec un possible « three-peat » en ligne de mire. Pour cela, Luis Enrique compte bien s’appuyer sur le même noyau de joueurs que lors des deux exercices précédents. Ainsi, dans l’entrejeu, des joueurs comme Vitinha et João Neves sont intouchables aux yeux de la direction parisienne.

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« Ils continueront à collectionner les trophées »

Les deux joueurs ne comptent pas quitter les champions d’Europe en titre et se sentent heureux au PSG, comme l’a rappelé leur agent, Jorge Mendes, dans des propos rapportés par Fabrizio Romano : « Vitinha et João n’ont jamais été une option pour qui que ce soit. Ils sont innégociables pour le Paris Saint-Germain et ils sont très, très heureux au PSG — ils continueront à collectionner les trophées. » Un discours qui va dans le sens de celui du PSG, qui avait rappelé que ses deux joueurs étaient intransférables. Pour rappel, Vitinha est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en juin 2029, tandis que João Neves va prochainement prolonger son bail jusqu’en 2030.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum10 juin 2026

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