Ousmane Dembélé et Bradley Barcola titulaires avec la France contre la Suède

Ce mardi soir (23 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’équipe de France affronte la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Deux joueurs du PSG sont titulaires avec les Bleus.

Après avoir remporté ses trois matches de poules et avoir marqué dix buts, l’équipe de France s’est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. À ce stade de la compétition, les Bleus affrontent la Suède. Une heure avant le coup d’envoi de cette rencontre contre les Suédois, Didier Deschamps a dévoilé son onze de départ. Et le onze imaginé par les médias français ce matin était bien celui qu’a décidé d’aligner le sélectionneur des Bleus.

Bradley Barcola préféré à Désiré Doué

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En ce qui concerne les joueurs du PSG, deux d’entre eux sont titulaires. Sans surprise, Ousmane Dembélé, après son triplé contre la Norvège, est aligné dans le couloir droit de l’attaque. Sur le côté gauche, il y avait une hésitation entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Et c’est ce dernier qui a été choisi par Didier Deschamps. Les deux joueurs du PSG accompagnent Kylian Mbappé et Michael Olise en attaque. Le reste de l’équipe est composé de Mike Maignan dans les buts, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Lucas Digne en défense et d’un milieu Aurélien Tchouaméni–Adrien Rabiot.