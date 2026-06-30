Le PSG a essayé jusqu’au bout pour Aymen Assab

Comme relaté par Loïc Tanzi, Aymen Assab est attendu du côté de Monaco. Et jusqu’au bout, le titi aura dit nom au PSG.

Dans quelques heures, un nouveau titi quittera officiellement le Paris Saint-Germain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la liste commence à être longue. Car oui, après Elijah Ly, Samba Coulibaly, Mathys Jangeal et Pierre Mounguengue, ce sera bientôt à Aymen Assab de faire ses adieux. Le titi parisien a décidé de parfaire ses gammes loin de son club formateur. Pas si loin en réalité, puisqu’il est attendu du côté de l’AS Monaco.

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Aymen Assab à Monaco, le PSG n’a rien pu faire

Pour le moment, rien d’officiel, mais c’est comme si. Car oui, Loïc Tanzi nous annonce, ce mardi soir, qu’Aymen Assab a bien signé son premier contrat professionnel avec le club du rocher. Le milieu de terrain débutera d’ailleurs la saison avec le groupe de Filipe Luis avec lequel il est attendu à la reprise. Un argument qui a dû pencher dans la balance, forcément.

Loïc Tanzi confirme également que le PSG a tout tenté pour faire changer d’avis le natif de Clichy. Mais ce dernier a repoussé, jusqu’au bout, les propositions parisiennes. À noter qu’Emmanuel Mbemba devrait faire le même choix que son partenaire en U19. Le défenseur de 18 ans, pisté par Arsenal et Newcastle, est également en discussions avancées avec l’AS Monaco.

