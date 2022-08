Alors que les négociations entre le PSG et Naples ne semblent pas avoir réellement avancé dans le double deal impliquant Fabian Ruiz et Keyor Navas, le club italien a décidé de pousser un coup d’accélérateur dans ces deux dossiers.

Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches… et bientôt Fabian Ruiz ? Cela semble être le plan du PSG depuis près d’une semaine. À un an de la fin de son contrat au Napoli, le milieu de 26 ans est ciblé par Luis Campos et Antero Henrique, déterminés à renforcer l’entrejeu de l’équipe entrainée par Christophe Galtier. Selon les informations dévoilées par FootMercato et Fabrizio Romano cette semaine, un accord a même d’ores et déjà été trouvé entre l’ancien joueur du Real Betis et la formation parisienne. Il s’agirait précisément d’un contrat de cinq ans assorti d’un salaire annuel net de 5 M€/an. De son côté, toujours d’après FootMercato, le Napoli accepterait de laisser filer son joueur contre 25 M€ bonus inclus – ceux-ci dépendront du nombre de matchs disputés par le joueur.

Le directeur sportif de Naples était à Paris ce vendredi !

Problème, malgré ce panorama positif, aucun dénouement ne parait imminent. Serait-ce la faute au dossier Keylor Navas mené en parallèle par Naples ? Pour rappel, le club italien ambitionne de recruter le portier costaricien du PSG après avoir enrôlé l’ancien parisien Salvatore Sirigu destiné à jouer un rôle de doublure. La volonté de l’écurie italienne est claire : celle-ci voudrait recruter l’ancien gardien du Real Madrid dans le cadre d’un prêt où la moitié des émoluments du joueur seraient pris en charge par Paris. Là-dessus, aucun accord ne semble avoir été trouvé entre les deux clubs, à deux jours de la première journée de Serie A pour l’équipe entrainée par Luciano Spalletti face au Héllas Verone.

Le Napoli aurait donc décidé de passer à l’action pour débloquer les choses. À en croire les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio, le directeur sportif de l’équipe italienne Cristiano Giuntoli se serait rendu en France ce vendredi afin d’avancer avec le PSG sur les dossiers Keylor Navas et Fabian Ruiz – qui n’est donc pas encore totalement bouclé. Néanmoins, il n’y aurait pas de quoi s’inquiéter pour les supporters parisiens, Fabrizio Romano assurant par la suite que les négociations se déroulent bien. Plus encore, le spécialiste italien du mercato assure dans un tweet que ce n’est plus qu’une question de temps avant que Fabian Ruiz rejoigne le PSG. Reste simplement à savoir quand interviendra le dénouement du feuilleton qui fera du gaucher la cinquième recrue de l’ère Luis Campos.