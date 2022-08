Annoncé dans le viseur de la Juventus depuis plusieurs jours maintenant, Leandro Paredes semble bien prendre le chemin du club italien.

Arrivé au PSG lors du mercato d’hiver 2019, Leandro Paredes pourrait bien être en train de vivre ses derniers jours en tant que joueur parisien. Annoncé comme une cible de la Juventus pour compenser un éventuel départ d’Adrien Rabiot à Manchester United, l’international argentin âgé de 28 ans a d’ores et déjà trouvé un accord contractuel avec la Vieille Dame si l’on en croit les informations dévoilées ces derniers jours par Fabrizio Romano ou encore Romeo Agresti.

L’optimisme règne pour une grande « opération dominos »

Le dossier n’est pas toutefois pas encore bouclé en l’état actuel des choses. La Juventus doit en premier lieu se séparer d’Adrien Rabiot avant de s’activer pour boucler la venue de Leandro Paredes, pour lequel le PSG réclame 25 M€ selon les informations de Gianluca Di Marzio. D’accord avec le club entrainé par Massimiliano Allegri, le droitier argentin doit maintenant prendre son mal en patience en attendant que les clubs trouvent différends accords dans ce jeu de dominos.

Ceci étant, cette attente pourrait ne pas durer trop longtemps, ou du moins ne pas être infinie. Si l’on en croit les informations dévoilées par Fabrizio Romano, aussi bien le PSG que la Juventus et Manchester United seraient optimistes quant à leurs chances de concrétiser cette opération domino. Par la même occasion, le journaliste italien rappelle que Leandro Paredes est bien la priorité des Bianconeri pour remplacer Adrien Rabiot et qu’il a effectivement trouvé un accord contractuel avec le club piémontais. La tendance est à l’optimisme donc, ce que laisse également entendre ce samedi la Une du quotidien italien Tuttosport en mettant cote à cote Leandro Paredes et Memphis Depay – autre dossier chaud de la formation italienne actuellement.