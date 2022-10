Fabian Ruiz se confie sur ses premiers pas au sein du PSG

Fabian Ruiz a rejoint le PSG en fin de mercato. Le milieu de terrain, qui n’a pas réalisé la pré-saison avec Naples en raison des rumeurs de transfert l’entourant. À Paris, il a fallu attendre le match contre Lyon pour qu’il connaisse sa première titularisation. Ce week-end, contre Marseille, le milieu de terrain espagnol a réalisé une belle performance dans le milieu à trois concocté par Christophe Galtier. L’ancien du Napoli s’est confié sur ses premiers pas au sein du club de la capitale.

« J’ai dû retrouver la forme physique doucement«

« Je suis très content. Au début le changement a été un peu difficile. Je me suis entraîné seul un mois et j’ai dû retrouver la forme physique doucement. Je l’ai retrouvée et chaque jour, je me sens mieux. Je dois continuer à travailler, assure Fabian Ruiz pour la Gazzetta dello Sport. Le PSG est un super club avec de bons joueurs et c’est mon travail. Aider l’équipe est la chose la plus importante. Naples ? J’ai été à Naples pendant 4 ans. J’ai un morceau de Naples dans mon cœur. Je veux le meilleur pour eux et je suis content qu’ils aient fait un bon début de saison. J’ai des amis là-bas et je suis content pour eux. »