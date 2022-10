Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 19 octobre 2022. Presnel Kimpembe est de retour… tandis que Danilo Pereira pourrait manquer la Coupe du Monde, le 4-3-1-2 approuvé par Christophe Galtier, le “drôle” de procès Messi…

Le quotidien L’Équipe rapporte que c’était une journée off hier pour le Paris Saint-Germain. Après avoir repris la course il y a quelques jours, Presnel Kimpembe serait tout proche de faire son retour aux séances collectives des Rouge & Bleu. “Si ce n’est pas pour mercredi, cela pourrait être pour jeudi” explique le quotidien sportif qui assure que le retour du défenseur central est “imminent”. Néanmoins, l’international français ne devrait pas encore être apte pour le déplacement à Ajaccio ce vendredi (21h00). Le défenseur central n’a pas “encore effectué de séances à haute intensité” même si tous les signaux semblent au vert. Le club de la capitale n’entend pas précipiter son retour, mais celui-ci devrait figurer dans le groupe qui accueillera le Maccabi Haïfa le 25 octobre, en Ligue des champions.

Danilo Pereira de son coté souffre d’une lésion aux ischio-jambiers va devoir observer une période d’indisponibilité d’au minimum trois semaines… “mais son séjour à l’infirmerie pourrait être un peu plus long”. Le joueur pourrait même manquer le prochain mondial (20 novembre-18 décembre). Concernant Presnel Kimpembe, lui devrait avoir quatre ou cinq matches pour retrouver du rythme et donc être apte pour participer à la Coupe du Monde.

L’Équipe relate l’audience au Tribunal de l’Union européenne, un an après le départ de Lionel Messi du Barça vers le PSG, d’une procédure engagée par un socio français du FC Barcelone, désireux de contester les règles du marché Celui-ci explique son initiative : « C’était début août 2021 (le 5), j’étais seul au cabinet et l’annonce du départ de Messi m’avait assez affecté, au point de rentrer chez moi et stopper ma journée de travail. […] Perdre Neymar avait déjà été douloureux. Là, Messi, le plus grand joueur de l’histoire… On considérait cette situation comme totalement inacceptable et on pensait déjà à un recours. » Attristé, le jeune homme dépose une plainte le 8 août 2021 auprès de la Commission européenne.

Lee plaignant a estimé que, pour engager Messi, le PSG a été avantagé sur le plan du fair-play financier européen, alors assoupli. Ceci s’apparente “à une ‘aide d’État illégale’ et une ‘distorsion’. La demande initiale a été rejetée début septembre 2021 et le socio a donc choisi de se rabattre sur la voie du Tribunal européen.”

La décision sera rendue d’ici à plusieurs semaine mais celle-ci devrait être classée sans suite.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur la première utilisation du 4-3-3 par Christophe Galtier cette saison et selon le quotidien, ce changement tactique a été une réussite. Si on pouvait logiquement imaginer que cette modification tactique était liée aux nombreuses absences au sein de l’arrière-garde du PSG, il n’en a finalement rien été. En effet, au sortir du succès de ses joueurs face à l’OM, Christophe Galtier a confirmé que c’était un choix personnel, celui-ci n’étant nullement dicté par les présences des uns et des autres. Et force est de constater que ce passage au 4-3-3 a été une réussite. Déjà, Fabian Ruiz, incorporé dans l’entrejeu aux côtés de Marco Verratti et Vitinha, a offert une prestation aboutie. Derrière, Marquinhos a retrouvé ses repères, lui qui affichait un niveau cataclysmique depuis le début d’exercice. Tout cela devrait inciter Christophe Galtier à réitérer en ce sens dans les semaines à venir, nous indique Le Parisien ce jour. Selon le média francilien, il y a de fortes chances que ce système soit reconduit lors des prochaines échéances rouge et bleu, à commencer par le déplacement sur la pelouse de l’AC Ajaccio ce vendredi soir (21h00).