Obraniak estime que la sixième place de Mbappé est logique

Lundi soir, Karim Benzema a reçu le Ballon d’Or. Nommé parmi les 30 qui pouvaient soulever la distinction individuelle suprême du football, Kylian Mbappé a terminé à la sixième place. Pour certains, l’attaquant du PSG (23 ans) aurait dû être classé plus haut après sa magnifique saison avec 39 buts et 25 passes décisives en 46 matches avec les Rouge & Bleu ainsi que sept buts et trois passes décisives en quatre matches. Mais pour Ludovic Obraniak, l’international français est à sa place.

« Certes Kylian Mbappé a marqué beaucoup cette saison en Ligue 1 mais… »

« C’est sa place. Quand vous voyez les lauréats qui sont devant lui, il y a des titres, une importance capitale dans des matches majeurs. Et puis il y a surtout sur le plan de l’efficacité et là on parle de Ligue des Champions, lance Obraniak sur le plateau de l’Equipe du Soir. Certes Kylian Mbappé a marqué beaucoup cette saison en Ligue 1 mais la Ligue 1 n’a pas la même teneur pour les votants que la Premier League, la Liga, ou d’autres. Moi, le classement ça ne me surprend pas même si je mets Courtois dans les trois. Kylian est à sa place. »