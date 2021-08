Fabien Allègre : “Oui le trend de vente a été phénoménal mais on est très loin du million de maillots Messi vendus”

L’arrivée de Lionel Messi a fait passer un cap au PSG depuis quelques jours. Une tendance que s’est notamment faite ressentir au niveau des réseaux sociaux du club. Et les retombées économiques pour le club de la capitale seront exponentielles dans les mois à venir. Cependant, le directeur de la diversification du Paris Saint-Germain – Fabien Allègre – a tenu à démentir la vente des 800.000 maillots floqués Messi (chiffre dévoilé par Marca), quelques heures après sa signature du joueur

“C’est dingue de sortir des chiffres pareil. Oui le trend de vente a été phénoménal (le meilleur lancement de maillots de tous les temps), mais on est très loin du million de maillots vendus. Le deal avec Messi s’est fait très rapidement, ce n’est pas quelque chose que l’on a pu anticiper”, a déclaré Fabien Allègre à L’Equipe. “Alors oui on reste agile, mais on doit faire avec les temps de fabrication de notre partenaire. Que ce soit Nike, Adidas ou Puma, ils ont tous la même approche concernant la production et le nombre de maillots mis sur le marché. On n’est pas des magiciens.”

Fabien Allègre précise également que le troisième et quatrième maillot seront dévoilés au cours de la saison (septembre et janvier). Il rappelle notamment que la saison passée, le PSG avait atteint le million de maillots vendus grâce à l’ensemble des quatre tuniques.