Messi à l’entrainement collectif

Le PSG a enchaîné deux victoires en autant de rencontres depuis le début de la saison en Ligue 1. Une performance vu le nombre d’absents qu’ont les Rouge & Bleu. On en compte plus d’une dizaine lors de chacun des matches et pas des moindres. Des joueurs comme Neymar, Sergio Ramos, Messi, Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore Marco Verratti n’ont pas joué une seule minute et n’ont même pas été appelés dans le groupe parisien. La Puga justement est arrivé à Paris mercredi dernier et a disputé son premier entrainement le jeudi.

Dans des images partagées par PSG TV, on voit le nouveau numéro 30 participer à des oppositions avec tous les autres joueurs comme Neymar ou Di Maria et enchaîner les dribbles, passes décisives et buts. Un signe que l’international argentin se rapproche petit à petit d’une première apparition en Ligue 1 dans les prochains jours… Peut-être dès vendredi face à Brest (20h45) ? Premier élément de réponse ce jeudi lors de la conférence de presse de Mauricio Pochettino (14h00).