Favre : « On a fait un bon match, c’est décevant, cruel »

L’OGC Nice se déplaçait sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG ce soir dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les Niçois se sont inclinés (2-1) dans une rencontre où ils ont montré deux visages différents. Lucien Favre, le coach des Aiglons, estime que le match nul aurait été le score le plus logique.

« On a fait un bon match, c’est décevant, cruel. On n’a pas laissé énormément de chances au PSG pour marquer. Ils n’ont pas tellement d’occasions, regrette Lucien Favre en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Mon plan ? De jouer, prendre des risques, de bien les maîtriser, de ne pas les laisser jouer trop facilement […] Je trouve que c’était pas mal. […]Il y a beaucoup de positif mais voilà… On doit faire 1-1. Mais bon… »