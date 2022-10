Ce soir, Nice a poursuivi son début de saison difficile en s’inclinant contre le PSG (2-1) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Les Niçois ont réalisé une meilleure deuxième mi-temps réussissant à égaliser et à faire douter les Rouge & Bleu. Dante, le capitaine niçois, regrette les erreurs de son équipe.

« C’est terrible dans ces moments où nous avons besoin de point. On était très déterminé à faire quelque chose ici. C’est dommage, ce sont des petites erreurs dont on doit apprendre, lance Dante pour Canal Plus Sport 360. Ce n’est pas dans ce genre de match que l’on doit commettre des erreurs sinon on le paye cash. Sincèrement, on a fait ce qu’il fallait, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions. À des moments, on a eu une certaine maîtrise du ballon, on s’est procuré des occasions. Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses positives. Même si on est déçu, il faut garder la tête haute et repartir de l’avant.«