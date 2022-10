Le PSG s’est imposé ce soir contre Nice pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1 (2-1). Une rencontre qui n’aura pas été la meilleure de la saison des Parisiens mais le plus important était de s’imposer quatre jours avant le déplacement à Lisbonne pour y défier le Benfica en Ligue des Champions. En conférence de presse, Christophe Galtier est revenu sur ce nouveau bon résultat de ses joueurs, encensant Lionel Messi, auteur d’une nouvelle prestation ponctuée par un magnifique coup franc, le premier pour lui sous le maillot du PSG.

Pour Galtier, Messi peut redevenir le meilleur joueur du monde

« J’ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l’entraînement. Il est bien dans sa tête, très heureux. C’est un joueur très altruiste, qui anime le jeu qui a toujours eu l’habitude de marquer. Il reprend le goût de marquer, souligne le coach du PSG en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Est-ce qu’il peut redevenir le meilleur joueur du monde ? Oui. Il est dans un été de forme incroyable. Il est bien préparé. Il est heureux. Et quand il est heureux, il est performant. »

« Il a fallu injecter un peu de sang frais«

Christophe Galtier n’a pas caché que ce n’était pas le meilleur match du PSG cette saison. « La coupure internationale, associée au match mercredi à Benfica, peut générer chez les joueurs de la démobilisation. C’est très difficile de revenir dans la compétition quand on a voyagé et joué en sélection. On a eu très peu de temps pour travailler. Nice, aussi, a fait un vrai bon match avec une organisation différente et des joueurs différents. Notre début de deuxième période a été très mauvais. On a laissé le monopole du jeu pendant 15-20 minutes aux Niçois. Il a fallu injecter un peu de sang frais. L’équipe fatiguée ? On a eu du mal à mettre du rythme. Ils ont tous beaucoup joué et je ne pouvais pas tous les faire souffler. C’est un calendrier et une saison singulière. J’ai vu de la fatigue, des joueurs qui ont eu du mal à redémarrer.«

Il a échangé avec Lionel Messi et Kylian Mbappé

L’entraîneur du PSG a évoqué ses choix, titulariser Lionel Messi et faire débuter Kylian Mbappé sur le banc. « Concernant Kylian, il a pris un choc sur la hanche contre le Danemark. Il est revenu mercredi après avoir eu 48 heures de repos. Il avait encore un hématome au niveau de la hanche samedi. Il avait cette appréhension mais il est resté disponible pour l’équipe. C’est une discussion avec Kylian. Pour Léo, j’ai échangé avec lui quand il est revenu dans le groupe et je savais qu’il n’avait pas beaucoup joué. Il n’a jamais été malade pendant son séjour en sélection.«

Christophe Galtier a enfin donné des nouvelles de Renato Sanches. De retour de blessure, le milieu de terrain portugais est sorti seulement quelques minutes après son entrée en jeu lors de ce PSG / Nice. « Renato a senti un petit étirement sur la jambe gauche en glissant. C’est la jambe gauche il me semble, donc pas du côté où il était blessé. Il revenait de blessure, il a préféré sortir. Concernant la gravité de la blessure, il est encore bien trop tôt pour le savoir. »

Pour PSG TV, Christophe Galtier est revenu sur son choix de turn-over contre les Niçois.

« C’est toujours le lot de ce genre de match après les coupures internationales où beaucoup de joueurs avaient voyagé et beaucoup joués. On a un calendrier très chargé avec des objectifs très élevés, et j’avais décidé de démarrer avec ce onze-là pour amener à la fois de la fraîcheur mais aussi pour que mes joueurs puissent exister dans cet effectif-là. Autant en première période il y avait des choses intéressantes même si on ne s’était pas créé beaucoup de situations, mais il y avait des choses intéressantes. Et puis en début de seconde période, on est rentrés sans énergie, sans rythme ou sans intensité et on a laissé le monopole du jeu à Nice, qui a fait un très bon match. Et là on s’est mis en difficulté en courant après le ballon, en ne gagnant plus nos duels, en ne ressortant plus les ballons comme on devait le faire. Et fort logiquement, Nice a égalisé. Il a fallu impulser plus d’énergie, plus de vitesse et de profondeur.«

Christophe Galtier qui a tenu à féliciter Hugo Ekitike pour sa première titularisation avec le PSG, même si le jeune attaquant n’a pas réussi à exister. « Je suis satisfait du premier match de Hugo Ekitike, dans un contexte difficile face à une défense très compacte. Il a beaucoup travaillé pour l’équipe et a fait en sorte d’avoir des relations techniques avec ses partenaires. Mais dès qu’on a reconstitué le trio offensif, ça a mis plus de pression sur la défense adverse, on a mieux sorti nos ballons et on s’est créé des occasions qui nous ont permis de l’emporter.«