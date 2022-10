Le PSG faisait son retour à la compétition. Et jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, les joueurs de Christophe Galtier vont être pris dans un marathon de 11 matches jusqu’au 13 novembre. Et cela commençait dès ce samedi soir face à l’OGC Nice.

Face à des Aiglons en difficulté en championnat (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG avait un double objectif : récupérer sa première place mais aussi se préparer au mieux pour le prochain match face au Benfica Lisbonne en Ligue des champions. Et afin de conserver son invincibilité cette saison tout en reposant certains cadres qui ont enchaîné avec leur sélection, Christophe Galtier avait décidé de donner sa chance Hugo Ekitike en attaque ou encore Nordi Mukiele dans la défense à trois.

Après quelques minutes d’observation marquées par des erreurs techniques, le PSG a peu à peu repris le contrôle du match et a notamment pu compter sur un Lionel Messi omniprésent sur le terrain. Après une première tentative (10′), le numéro 30 a inscrit son premier coup franc avec les Rouge & Bleu, son 60e en carrière. Du gauche, le septuple Ballon d’Or a trouvé la lucarne d’un Kasper Schmeichel impuissant (1-0, 29′). Par la suite, l’attaquant de 35 ans a continué son festival sur le terrain et était proche du doublé avant la pause, mais sa frappe a été détournée en corner par le portier niçois (45′). Sans être transcendant dans le jeu, le PSG a regagné les vestiaires avec l’avantage au score (1-0).

Dès le début du second acte, la défense du PSG a concédé un but plus qu’évitable. Sans réaction face au centre de Youcef Atal, les Rouge & Bleu ont laissé Gaëtan Laborde égaliser (1-1, 47′). Par la suite, le club parisien n’a pas réussi à trouver de solution offensive pour reprendre l’avantage jusqu’à l’entrée de Kylian Mbappé à l’heure de jeu. Après une belle récupération et un bon travail de Nordi Mukiele, le champion du Monde 2018 a délivré le Parc des Princes en redonnant l’avantage aux Rouge & Bleu (2-1). Dans la difficulté, le PSG reprend sa place de leader et conserve son invincibilité avant le match de Ligue des champions face à Benfica (5 octobre).

Fil du match

0’Le coup d’envoi est donné par le PSG et Ekitike. Bon match à tous !

2′ Le bloc du PSG se positionne assez haut pour gêner la relance des Niçois

4′ Donnarumma dégage des deux poings un centre tendu de Bard

5′ Les Parisiens ont du mal à conserver le ballon et font quelques erreurs techniques

6′ Belle récupération d’Ekitike dans les pieds de Ramsey

9′ Les Rouge & Bleu n’arrivent toujours pas à construire leurs actions. De son côté, l’OGCN conserve le ballon mais sans trouver de faille

10′ Coup franc à 25 mètres plein axe pour le PSG. Messi s’élance mais ça passe à côté

14′ Paris reprend peu à peu le contrôle du ballon sans pour autant trouver de faille dans le bloc des Aiglons

15′ Petit festival de Messi entre les Niçois, mais sa passe pour Hakimi est bien interceptée par Bard

22′ Toujours pas d’occasion franche pour le PSG. Les joueurs manquent de justesse dans les derniers gestes

25′ Première situation chaude dans la surface niçoise. Mukiele tente de trouver Ekitike de la tête mais la défense arrive à se dégager avec difficulté

27′ Grosse faute de Dante sur Messi et carton jaune logique pour le Brésilien. Coup franc intéressant à venir pour le PSG à l’entrée de la surface

29′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MESSI (1-0). Le numéro 30 caresse le ballon et trouve la lucarne gauche de Schmeichel impuissant. Le 60e coup franc marqué dans sa carrière

34′ Nouveau coup franc obtenu à l’entrée de la surface pour le PSG après une faute sur Ekitike

35′ Cette fois-ci c’est Neymar qui s’en charge, mais ça passe au-dessus

36′ Le PSG accélère depuis l’ouverture du score. Après un contrôle manqué d’Ekitike, Messi tente sa chance de loin mais sa tentative s’envole

39′ Les Niçois ont du mal à contenir Messi, qui réussit tous ses dribbles

45′ Grosse frappe de Messi, détournée en corner par Schmeichel

45′ Après des premières minutes d’observation, le PSG a peu à peu repris le contrôle du match et a pu compter sur un coup franc de Messi pour revenir aux vestiaire avec l’avantage du score (1-0)

45′ La seconde période débute

47′ Egalisation de l’OGC Nice par Laborde (1-1). Sur un centre d’Atal, le ballon passe devant des défenseurs parisiens sans réaction et profite à l’attaquant niçois

51′ Nouveau centre d’Atal qui trouve au second poteau Bard. Le latéral contrôle devant Hakimi mais frappe au-dessus. Les Niçois montrent un autre visage depuis le retour des vestiaires

56′ Mbappé va faire son entrée en jeu

58′ Servi par Messi, Vitinha ne cadre pas sa frappe à l’entrée de la surface

59′ Ekitike cède sa place à Mbappé. De son côté, Nuno Mendes remplace Bernat

64′ Lancé dans son couloir droit par Neymar, Hakimi retrouve le Brésilien en retrait mais sa frappe est trop puissante et file au-dessus du but

70′ Renato Sanches va faire son entrée en jeu

70′ Excellente passe de Messi pour Nuno Mendes, mais le centre du latéral est détourné du pied par le gardien niçois

71′ Fabian Ruiz cède sa place à Renato Sanches

72′ Nouveau centre dangereux d’Atal, cette fois-ci Hakimi défend bien devant Laborde

74′ Cafouillage dans la défense de Nice avec Neymar et Messi proches d’être en position de tir. Ça dégage en catastrophe

80′ À l’approche de la fin du match, l’OGC Nice a mis en place un bloc très bas. Les Parisiens n’arrivent pas à trouver de faille

83′ BUTTTTTTTT DU PSG PAR KYLIAN MBAPPE (2-1). Le numéro 7 délivre le Parc des Princes. Sur une récupération haute de Mukiele, le Français joue le une-deux avec Vitinha avant de centrer pour Mbappé qui trompe Schmeichel

85′ Renato Sanches reste au sol et va être remplacé. Le Portugais revenait d’une blessure aux adducteurs

87′ Buteur en première période sur coup-franc, Messi cède sa place à Sarabia. De son côté, Danilo prend la place de Renato Sanches, blessé

89′ Reprise de volée de Vitinha à l’entrée de la surface. Schmeichel capte

90′ Quatre minutes de temps additionnel

90’+1 Carton jaune pour Sarabia après une semelle sur le talon de Thuram

90’+4 Grâce à un but de Mbappé en fin de match, le PSG s’impose face à l’OGC Nice (2-1) et retrouve sa place de leader. Prochain match face à Benfica en Ligue des champions ce mercredi

Feuille de match PSG / OGC Nice

9e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Jérôme Brisard – VAR : Jérémy Stinat et Alexandre Castro – Buts : Messi (29′), Laborde (47′), Mbappé (83′) Cartons : Dante (27′), Sarabia (90’+1)