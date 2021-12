Les Féminines du PSG se déplaçaient sur la pelouse de Kharkiv hier soir dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Didier Ollé-Nicolle avait décidé – vu que les Rouge & Bleu étaient qualifiées et première de leur groupe – de faire tourner et de donner du temps jeu à celles qui jouaient moins. Un choix qui a payé puisque les Parisiennes se sont largement imposées (0-6). Lors de cette rencontre, Laurina Fazer en a profité pour marquer son premier but avec le PSG et chez les professionnels. La jeune milieu de terrain (18 ans) a salué la performance de son équipe.

« Je pense qu’on a pu confirmer la qualification et on ramène les trois points à la maison, c’est ce que nous voulions. Avec une équipe moins expérimentée que d’habitude, avec plus de jeunes. On a su montrer que le staff peut compter sur toute l’équipe, salue la titi parisienne au micro de PSG TV. On a fait un long voyage jusqu’ici, c’était important de repartir satisfaite, avec le sentiment du devoir accompli. Mon but ? J’ai fixé la défense, j’ai vu que j’étais seule, j’ai tenté et c’est au fond. Je suis super contente !«