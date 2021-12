Sébastien Tarrago opte pour un PSG / Juve en 8es de C1

Depuis hier soir, le PSG connaît ses adversaires potentiels pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce sera potentiellement Manchester United, l’Ajax Amsterdam, la Juventus Turin, le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool. Sébastien Tarrago souhaiterait la Juventus Turin.

« Qui pour le PSG en huitièmes ? La Juventus Turin. Aujourd’hui, elle est quand même brinquebalante on va dire. Elle a peu de certitude même si on va me dire qu’en Ligue des Champions cela s’est bien passé (5 victoires et 1 défaite lors de la phase de poules), assure le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Mais quand même, c’est une équipe brinquebalante. Après Manchester, oui je vois des défauts à Manchester. Je me dis comme ça que l’équipe du PSG pourrait profiter de ces défauts.«