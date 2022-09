Laurina Fazer, jeune titi du PSG (18 ans) avait fait quelques apparitions la saison dernière. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, la milieu de terrain joue régulièrement (4 matches, 3 titularisations en 6 rencontres) et est performante sur le terrain. Elle a été récompensée par une première sélection avec l’Equipe de France A pour les matches contre l’Allemagne (7 octobre) et la Suède (11 octobre). Pour PSG TV, elle est revenue sur cet accomplissement.

« Je suis un peu choquée »

« Je suis un peu choquée, je ne m’y attendais pas forcément ! Je suis heureuse. Je ressens beaucoup de fierté et je sens celle de mes proches. C’est un beau cadeau, une belle récompense pour tous les efforts réalisés jusqu’ici, explique la titi du PSG avant de revenir sur la qualification pour la phase de poules de la Ligue des Champions après BK Häcken. Nous nous sommes qualifiées, même si nous avons vu qu’à l’aller, c’était un peu compliqué. On a su rebondir lors du match retour. On a su montrer de belles choses et prouver qu’on avait du caractère, c’est donc le plus important.«