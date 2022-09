Le PSG réalise un très bon début de saison avec 10 victoires en 11 matches. Les Parisiens ont également la meilleure attaque (26) et la meilleure défense (4). Ils comptent deux points d’avance sur son dauphin, Marseille. Demain (21 heures, Canal Plus Foot), le club de la capitale reçoit Nice pour poursuivre sur sa lancée. En 8 matches de Ligue 1, le PSG est l’équipe qui a le plus mené en championnat de France avec 491 minutes (111 à domicile/380 à l’extérieur). Il devance Marseille (349, 163 à domicile, 186 à l’extérieur) et le FC Lorient (343, 175 à domicile, 168 à l’extérieur). Prochain adversaire des Rouge & Bleu, Nice se classe 15e avec 106 minutes (20 à domicile, 86 à l’extérieur).

Minutes durant lesquelles une équipe a mené au score en 2022/23

1. Paris Saint-Germain : 491 (111 à domicile/380 à l’extérieur)

2. Olympique de Marseille : 349 (163/186)

3. FC Lorient : 343 (175/168)

4. LOSC : 292 (172/120)

5. Montpellier Hérault SC : 288 (202/86)

6. RC Lens : 280 (197/83)

7. Olympique Lyonnais : 278 (278/0)

8. Toulouse FC : 222 (133/89)

9. AS Monaco : 208 (47/161)

10. Rennes : 199 (159/40)

11. ESTAC Troyes : 193 (112/81)

12. Stade de Reims : 176 (112/64)

13. Clermont Foot : 166 (148/18)

14. AJ Auxerre : 149 (134/15)

15. OGC Nice : 106 (20/86)

16. Stade Brestois 29 : 102 (22/80)

17. RC Strasbourg Alsace : 93 (93/0)

18. FC Nantes : 89 (83/6)

19. Angers SCO : 68 (21/47)

20. AC Ajaccio : 25 (0/25)

Mené une seule fois, mais pendant 50 minutes

Pendant ses 8 matches de Ligue 1, le PSG n’a été mené qu’une seule fois, lors de son match nul contre l’AS Monaco (1-1). Dans les chiffres, il a été derrière au score pendant cinquante minutes. Seul Lens (11 minutes) et Marseille (41 minutes) ont été moins menés que le leader du championnat. Le Top 5 est complété par Lorient (81) et Rennes (83). L’OGC Nice est 17e après avoir couru derrière le score pendant 293 minutes. Seuls Ajaccio (344), Angers (356) et Auxerre (426) font pire.

Minutes durant lesquelles une équipe a été menée au score en Ligue 1 2022/23

1. RC Lens : 11 (0 à domicile/11 à l’extérieur)

2. Olympique de Marseille : 41 (41/0)

3. Paris Saint-Germain : 50 (50/0)

4. FC Lorient : 81 (6/75)

5. Rennes : 83 (25/58)

6. Montpellier Hérault SC : 120 (48/72)

7. AS Monaco : 141 (141/0)

8. FC Nantes : 210 (107/103)

9. RC Strasbourg Alsace : 218 (47/171)

10. Stade de Reims : 233 (61/172)

11. ESTAC Troyes : 237 (54/183)

12. Toulouse FC : 241 (82/159)

13. LOSC : 248 (150/98)

14. Stade Brestois 29 : 260 (132/128)

15. Olympique Lyonnais : 261 (85/176)

16. Clermont Foot : 263 (117/146)

17. OGC Nice : 293 (148/145)

18. AC Ajaccio : 344 (137/207)

19. Angers SCO : 356 (146/210)

20. AJ Auxerre : 426 (158/268)