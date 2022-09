Opposées au BK Häcken au 2e tour préliminaire de l’UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG ont bien négocié leur match retour après une victoire à l’aller (2-1). Un succès obtenu en Suède (2-0) qui permet aux Rouge & Bleu d’accéder à la phase de groupes de Ligue des champions.

Les Féminines du PSG ont rempli leur objectif ce mercredi soir. Victorieuses face au BK Häcken la semaine passée (2-1) à Paris, les Parisiennes se devaient d’assurer leur qualification pour la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Et les joueuses de Gérard Prêcheur ne sont pas tombées dans le piège et sont venues à bout des Suédoises (2-0) lors de la confrontation retour.

Kadidiatou Diani encore buteuse

Après une première période sans grosse opportunité, le club de la capitale a trouvé le chemin des filets juste après la pause grâce à Lieke Martens (1-0, 53e). Comme à l’aller, l’internationale néerlandaise a ouvert le score pour sa formation. Plus en jambe lors du second acte, les Parisiennes ont fini par marquer un second but par l’intermédiaire de Kadidiatou Diani (2-0, 60e). En forme depuis le début de l’exercice 2022-2023, l’internationale française a marqué son 5e but de la saison et avait déjà délivré le PSG lors du match aller. Par la suite, Gérard Prêcheur a fait tourner son effectif en vue du prochain match face au Havre ce week-end en D1 Arkema. Avec ce succès 2-0 (4-1 en score cumulé), les Féminines du PSG accèdent désormais à la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League. Le tirage au sort de la phase de poules aura lieu le 3 octobre prochain à Nyon (Suisse). Présent dans le chapeau 2, le club de la capitale tombera sur une grosse formation du chapeau 1 (Wolfsburg, Chelsea ou Barcelone).