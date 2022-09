Ce matin, la Cadena Ser expliquait que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat à Lionel Messi, ce dernier arrivant en fin de contrat le 30 juin 2023. Ce nouvel serait d’un an et d’une année en option. La Pulga ne devrait se pencher sur son avenir qu’après la Coupe du Monde. Après une première saison difficile, l’international argentin (35 ans) semble avoir retrouvé son niveau depuis le début de l’exercice avec 6 buts et 8 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues. Une prolongation serait-elle une bonne idée ? Pour Bruno Salomon, c’est oui.

« Il dit qu’il s’éclate, qu’il s’amuse«

« Sa première saison au PSG, elle laissera une trace. C’est la saison ou Messi a quitté le FC Barcelone. Dans les médias, il n’arrête pas de faire des sorties et est extrêmement positif avec le PSG. Il dit qu’il s’éclate, qu’il s’amuse comme un petit fou à Paris, qu’il a compris le vestiaire, la vie parisienne. Il aura mis un an, lance Salomon dans l’Equipe du Greg. Moi ce que je vois, c‘est un joueur qui s’est installé dans ce club-là, qui a trouvé ses marques et je crois vraiment que ce champion-là, plus peut-être que les autres, a besoin de repères. […]Une prolongation ? Pour le PSG, sportivement en Ligue 1 et en Ligue des Champions ça va bien le faire. Économiquement, 60% des maillots du Paris Saint-Germain au niveau mondial sont vendus floqués Messi dans le dos. Rien que pour ça, il est intéressant de le garder. »