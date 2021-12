Pochettino : « Mon équipe a été professionnelle »

Le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer ce soir contre l’Entente Feignies-Aulnoye (3-0) dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Les Parisiens affronteront Vannes (National 2) en 16es de finale. Mauricio Pochettino a salué la performance professionnelle de son équipe.

« Mon équipe a été professionnelle. Ce genre de matches ne sont pas faciles. On a été très sérieux. On a montré que l’on était très professionnel. On est qualifiés pour les 16es de finale. Simons ? On a des super joueurs au PSG. Et dans ces jeunes joueurs, on a aussi beaucoup de talent. Ils ont la possibilité de s’entraîner avec l’équipe première, ils ont aussi la possibilité de jouer parfois. On peut leur donner des possibilités. Ils ont besoin de se perfectionner. Mais je suis très heureux de ce que j’ai vu ce soir.«

Le coach du PSG a ensuite évoqué la suite de la saison de son équipe. « La priorité c’est toujours de gagner tous les matches. On comprend que parfois il faut avoir de l’adversité pour avoir la possibilité de jouer pour avoir cette habitude quand on joue contre des adversaires plus fort, c’est notamment le cas en Ligue des Champions. C’est sûr que le club rêve de la Ligue des Champions. C’est notre objectif. Un club comme le PSG se doit de gagner. C’est la chose la plus difficile mais c’est notre objectif et c’est très important pour nous.«

Mauricio Pochettino est aussi revenu sur le retour à la compétition de Sergio Ramos ce soir. « C’est important pour lui. Il a eu six mois difficiles. Il n’a pas assez joué encore. Il a besoin de jouer. C’était dur pour lui. Les 45 minutes ce soir, c’est bien, c’est pour le construire. Bien sûr, il est très important pour nous. Il a besoin de travailler.«

En conférence de presse, le coach du PSG a salué la performance de son équipe.

« Dans ce type de match, on parle souvent de la notion de respect. L’équipe a été sérieuse, elle a respecté le football et l’adversaire, je suis satisfait de ce que j’ai vu. Des regrets de n’avoir pas marqué plus ? C’est une des choses que l’on avait dites à la mi-temps. On avait demandé aux joueurs de marquer les occasions qu’on avait. Malheureusement, on ne l’a pas fait suffisamment, on aurait pu le faire plus encore, mais je suis satisfait de la qualification.«

Devant les journalistes, il a aussi félicité Kylian Mbappé, double buteur ce soir (noté 8 par la rédaction de CS). « Il a réalisé une bonne performance, il marque deux buts, il aurait pu en marquer davantage. Qu’est-ce que je peux dire sur Kylian ? C’est un joueur tellement important pour l’équipe. Simons ? Xavi a fait un bon match, comme les autres jeunes d’ailleurs. Ils jouent avec les U19 habituellement et ce type de match leur donne la possibilité de s’intégrer, de partager du temps avec les pros et de créer des automatismes qui leur seront importants pour la suite. »

Mauricio Pochettino qui s’est enfin montré rassurant au sujet de Sergio Ramos. « On avait prévu cela dans son processus de reprise, on avait décidé qu’il sortirait à la mi-temps.«