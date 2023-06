Féminines – Ashley Lawrence quitte le PSG (officiel)

Après six longues années de bons et loyaux services, Ashley Lawrence va quitter les féminines du PSG. Une nouvelle annoncée par la principale intéressée via ses réseaux sociaux.

C’est une saison assez frustrante vécue par les féminines du PSG. Ces dernières ont, en effet, échoué au stade des quarts de finale de la Women’s Champions Cup et ont terminé à la deuxième place, derrière leurs rivales lyonnaises, en D1 Arkema. Désormais, au même titre que la section masculine, les grande manœuvres dans l’optique de la saison prochaine vont commencer.

Et forcément, que ce soit dans le sens des arrivées, comme celui des départs, de nombreux mouvements sont à prévoir dans les semaines à venir. Ce mercredi, le PSG a notamment annoncé le retour de Katarzyna Kiedrzynek. Mais dans le même temps, c’est une joueuse très importante qui a officialisé son départ. Ainsi, après avoir arboré la tunique rouge et bleu durant six saisons, Ashley Lawrence va s’envoler vers d’autres cieux. La défenseuse canadienne, en fin de contrat, a annoncé son départ via ses réseaux sociaux. Une nouvelle confirmée par le club de la capitale dans la foulée. Ashley Lawrence, qui devrait prendre la direction de Chelsea, a indiqué, concernant ce départ : « Je suis arrivée en tant qu’étrangère à la découverte de cette ville et de ce club et je repars en étant officiellement française, a-t-elle expliqué. Je serai donc désormais liée à vie à cette ville et ce pays que j’aime tant. Ce club m’a tant apporté humainement et sportivement. Il fait partie intégrante de ma vie et va largement au-delà de ce que représente le football «