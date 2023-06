Féminines – Katarzyna Kiedrzynek fait son retour au PSG

En 2020, elle quittait le PSG avec les larmes aux yeux. Très appréciée des Ultras parisiens, la gardienne polonaise Katarzyna Kiedrzynek fait son retour chez les féminines du PSG en tant que doublure. De passage dans le club parisien entre 2013 et 2020, c’est la première recrue parisienne pour la saison 2023/2024.

Un retour aux sources

C’est Le Parisien qui l’annonce. Il y aura bien une nouvelle histoire qui va s’écrire entre le PSG et Katarzyna Kiedrzynek, et ce pour deux ans. « Je suis amoureuse à vie des supporters de Paris », voilà ce que la gardienne avait déclaré lors de son départ trois ans plus tôt. Alors qu’elle évoluait à Wolfsburg où elle a remporté un championnat d’Allemagne et trois coupes nationales, Katarzyna Kiedrzynek vient de perdre une finale de Ligue des Champions. En arrivant dans la capitale, elle pousse la Tchèque Barbora Votikova vers la sortie.

À voir aussi : Julian Nagelsmann choisi par Doha pour devenir le nouvel entraîneur du PSG