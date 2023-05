Hier soir avait lieu la cérémonie des Trophées de la saison de D1 Arkema. Plusieurs joueuses du PSG étaient nommées dans les différentes catégories. Et certaines l’ont emporté.

Les Féminines du PSG sont encore en course pour le titre en D1 Arkema. Dimanche soir, elles affrontent Lyon – au Parc des Princes. En cas victoire contre les Lyonnaises, elles reprendront la tête du championnat à une journée de la fin. Comme chaque année, la D1 Arkema organise sa cérémonie pour récompenser les joueuses et les entraîneurs de l’année. Durant cette cérémonie, plusieurs Parisiennes étaient nommées dans les différentes catégories. Et certaines sont reparties avec un trophée.

Deux titres pour le PSG

Deux joueuses du PSG étaient nommées pour le titre de meilleure joueuse de la saison, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro. Elles étaient en concurrence avec la Lyonnaise Delphine Cascarino. Et c’est l’attaquante parisienne qui l’a emporté. Elle reçoit cette distinction pour la deuxième fois de sa carrière, après la saison 2020-2021. Absente jusqu’à la fin de la saison en raison d’une blessure à la clavicule, elle a réalisé une très belle saison. En 17 matches de championnat, elle a été décisive sur 24 buts avec 17 buts et 7 passes décisives. Une autre parisienne a été récompensée lors de cette cérémonie, Lieke Martens. Elle a été vu son but contre Dijon, un enchaînement contrôle orienté et reprise de volée dans la lucarne opposée être élu plus beau de la saison. Nommé pour le trophée de meilleure jeune joueuse, Laurina Fazer a été battue par Melchie Dumornay (Reims). Gérard Prêcheur a été devancé par Sonia Bompastor (Lyon) pour le titre de meilleur entraîneur. Enfin, quatre joueuses (Karchaoui, De Almeida, Geyoro et Diani) ont été nommées dans l’équipe type de la saison.

Le XI type de la saison de D1 Arkema : Endler (OL) – Carpenter (OL), Renard (OL), De Almeida (PSG), Karchaoui (PSG) – Geyoro (PSG), Dumornay (Reims), Le Garrec (Fleury) – Cascarino (OL), Diani (PSG), Kouassi (Fleury)