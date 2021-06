Féminines – Celin Bizet Ildhusøy dans le viseur du PSG (Nettavisen)

Après le premier titre de championne de France de leur histoire, les Féminines du PSG devront renouveler leur effectif pour les saisons à venir. Avec les fins de contrat de nombreuses joueuses telles que Christiane Endler, Irène Paredes, Perle Morroni, Formiga, Nadia Nadim et Signe Bruun, les Rouge et Bleu devront se montrer actifs sur le marché des transferts. Et pour cela, le nouveau manager général de l’équipe féminine – Ulrich Ramé – est déjà au travail.

Ainsi, le club de la capitale serait intéressé par la Norvégienne, Celin Bizet Ildhusøy, qui évolue actuellement à Våleranga. En effet, selon les informations du quotidien Nettavisen, “le Paris Saint-Germain a fait une offre” pour la joueuse de 19 ans. Si le chiffre exacte n’a pas été précisé par le journal norvégien, “un montant à six chiffres aurait été proposé” pour s’attacher les services de l’attaquante de 19 ans. De son côté, le club de la ville d’Oslo se demande s’il doit accepter un transfert ou garder sa joueuse pour disputer l’UEFA Women’s Champions League. Outre le PSG, d’autres clubs sont intéressés par Celin Bizet Ildhusøy : Bordeaux, Brighton, Arsenal, Tottenham et Reading. Mais le média norvégien ajoute que “le PSG semble être le favori et s’emploie à trouver un accord sur un transfert courant juillet.”

La joueuse n’a pas répondu aux sollicitations du journal. De son côté, l’administrateur sportif du club norvégien, Egil Ødegaard, n’a pas voulu donner plus de précisions sur ce dossier. “S’il y a une offre pour une joueuse et que nous sommes d’accord avec ce club sur un transfert, qui convient également à toutes les parties, alors il sera largement possible de le mettre en œuvre.” Depuis la reprise du championnat norvégien, Celin Bizet Ildhusøy a disputé cinq matches pour 2 buts et 2 passes décisives.