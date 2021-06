Cayzac : “Je trouve remarquable Nasser al-Khelaïfi”

Il y a dix ans jour pour jour, le PSG changeait de dimension en devenant la propriété de QSI. En une décennie, les Rouge & Bleu ont remporté 7 titres de champion de France, 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, et 8 trophées des champions, soit pas moins de 27 trophées. Les supporters du PSG ont également pu voir arriver des grandes stars du ballon rond (Ibrahimovic, Thiago Silva, Thiago Motta, Alex, Marquinhos, Neymar, Mbappé, Navas…). Alain Cayzac – ancien président du PSG entre 2006 et 2008 – est admiratif du travail réalisé par les dirigeants qataris.

“Avec une finale et une demi-finale de Ligue des champions, on est entrés dans la cour des grands. Mais il n’y a pas que l’aspect sportif. Construire un centre d’entraînement à Poissy qui sera extraordinaire, avoir soutenu l’équipe féminine alors que les Qataris ne sont pas les plus féministes de la terre, avoir développé de façon énorme la Fondation, avoir réussi avec le handball, avoir fait connaître le club partout dans le monde…, salue Cayzac pour Le Parisien. Voilà autant d’éléments qui montrent que cet investissement est solide et pas uniquement fait pour améliorer l’image du Qatar. Il y a eu beaucoup d’initiatives sincères.“

Cayzac qui est sous le charme de Nasser al-Khelaïfi. “Je vais paraître Bisounours mais je le trouve remarquable. Il est élégant, fin, intelligent et il a la main sur le club malgré la distance. La première fois que je l’ai vu, il m’a invité à prendre un thé rue de Rivoli. En dix minutes, j’ai eu le coup de foudre. Il prononçait des mots intelligents, mesurés et avec beaucoup de tact. Je suis devenu un défenseur du Qatar à partir du moment où ils ont décidé de rester au Parc des Princes. Si le PSG avait déménagé au Stade de France (NDLR : une option sérieusement envisagée dès 2011), j’aurais considéré que les racines de mon club étaient détruites. Finalement, ils ont réaménagé le Parc. Là, je me suis dit : « Ils ont compris”.