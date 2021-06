Officiel – Alexandre Letellier prolonge son contrat jusqu’en 2022

Alors qu’il arrivait en fin de contrat ce mercredi 30 juin, le gardien de 30 ans – Alexandre Letellier – a prolongé son contrat d’une année supplémentaire avec son club formateur, soit jusqu’en juin 2022. La saison passée, le Titi occupait le rôle de troisième gardien derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Pour le site officiel du club, Alexandre Letellier a évoqué sa joie de prolonger l’aventure avec les Rouge et Bleu.

“Je suis très content de prolonger et surtout de continuer l’aventure avec ce club et mes coéquipiers. Je suis heureux et fier (…) Cette relation avec le club, je l’ai depuis tout petit. C’est vrai qu’avant de rentrer chez les jeunes du Paris Saint-Germain, j’étais déjà un supporter du club“, a déclaré Alexandre Letellier après l’annonce de sa prolongation. “Après, j’ai fait toute ma formation ici… Ma carrière s’est ensuite poursuivi en dehors de Paris en professionnel et puis dix ans après, je suis revenu pour y signer. L’histoire est belle. Et aujourd’hui, forcément, je suis très heureux de prolonger ici.”

En attendant l’officialisation de Gianluigi Donnarumma, le PSG compte actuellement de nombreux gardiens dans son effectif : Keylor Navas (2024) Sergio Rico (2024), Alexandre Letellier (2022), Alphonse Areola (2023), Marcin Bulka (2025), Garissone Innocent (2023). Concernant Mathyas Randriamamy et Yanis Saidani, ils arrivent en fin de contrat avec le PSG ce mercredi.